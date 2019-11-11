"أوبر" العالمية: مصر من أهم أسواقنا.. و200 ألف شخص يعملون في الشركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

أشاد توني، ويست النائب الأول لرئيس شركة "أوبر" العالمية، بعلاقات الشراكة القائمة مع مصر، مؤكداً أن شركة "أوبر" تقدر هذه الشراكة بشكل خاص، لا سيما وأن السوق المصرية تعد من أهم أسواق الشركة في الشرق الأوسط، ومن ثم كان حرص الشركة على تعزيز تواجدها في مصر، وتحويلها لمركز إقليمي لعمليات "أوبر".

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، مع تونى ويست النائب الأول لرئيس شركة "أوبر" العالمية، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

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وقال ويست، إن نحو 200 ألف مصري يعملون مع الشركة، وهو ما يعد مصدر اعتزاز كبير لشركة "أوبر"، موضحا أن الشركة تسعى إلى زيادة عدد العاملين في كل المجالات ومنها مجال الابتكار والتطبيقات الذي يتفوق فيه عدد كبير من الشباب المصري.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء باستثمارات شركة "أوبر" في مصر، مشيداً باستجابة الشركة الفورية لمطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشين خدمة "أوبر باص" في مصر؛ لتكون أول دولة في العالم تشهد تطبيق هذه الخدمة.

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