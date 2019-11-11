تخدم 28 ألف نسمة.. افتتاح محطة صرف كفر العرب بقويسنا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح:

افتتح محافظ المنوفية اللواء سعيد عباس، اليوم الإثنين، محطة رفع صرف صحي كفر العرب بقويسنا، والتي تخدم قرى كفر العرب، أم خنان، العجايزة، ويستفيد منها قرابة 28 ألف نسمة.

شهد المحافظ تجارب التشغيل، واستمع إلى شرح مفصل من رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف بالمنوفية عن المحطة، التي تتكون من شبكات انحدار بطول 3.5 كم لقرية كفر العرب، و13 كم لقرية أم خنان، بإجمالي طول 16.5 كم - خط طرد بطول إجمالي 1.2 كم.

وتبلغ تكلفة المنشأة قرابة 40 مليون جنيه، وقد تم الانتهاء من الأعمال المدنية والكهروميكانيكية وجرى التسليم الابتدائي.

حضر الافتتاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، ورئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي فرع المنوفية، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، والنائب عصمت زايد عضو مجلس النواب، وممثلو الشركات المنفذة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي القرية.

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أشاد المحافظ بالجهد المبذول ووجه الشكر للقائمين على تنفيذ المشروع، مؤكدًا أن الدولة تعمل وفق خطط مدروسة ومتكاملة وهدفها الأول المواطن والعمل على تقديم الخدمات بشكل أفضل.

وكان المحافظ تفقد مشروع محطة معالجة صرف أم خنان وروافعها بقويسنا، واستمع إلى شرح مفصل عن تكوينها: المدخل والمصافي والراسب الرملي، ووحدة المعالجة الرئيسية (R.B.C) التي تشمل أحواض الترسيب - الحمأة المعادة - أحواض مزج الكلور - أحواض التجفيف - مبنى التوليد - مبنى المخزن والورشة - المبنى الإداري - غرفة الحارس.

تعمل المحطة بطاقة 8 آلاف م3/يوم، وتكلفة تقديرية 68 مليون جنيه، وقد تم الانتهاء من الأعمال المدنية والكهروميكانيكية وتم التسليم الابتدائي.

كما تخدم المحطة قرى أم خنان وتوابعها "طه شبرا - أم خنان - شبراقبالة - العجايزة - كفر زين الدين - كفر العرب - منشاة أم خنان - كفر أبشيش" ويستفيد منها 200 ألف نسمة.​