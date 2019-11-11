مسئول في هونج كونج يصف المتظاهرين بأعداء الشعب

وصفت كاري لام، رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج، المتظاهرين، بـ"أعداء الشعب"، وذلك على خلفية تواصل الاحتجاجات، وإصابة شخص بجروح خطيرة، برصاص الشرطة.

وقالت لام في خطاب بثه التلفزيون: "تخطى العنف بكثير الدعوة إلى الديمقراطية، والمتظاهرون الآن هم أعداء الشعب".

وأضافت زعيمة الجزيرة الصينية: "إذا كان لا يزال هناك أي تفكير في أن تصعيد العنف، سيجبر حكومة هونغ كونغ على الانصياع للضغط لتلبية ما يسمى بالمطالب السياسية، فأنا أقولها بصراحة وصوت عال هنا: هذا لن

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يحدث".

ورشق المحتجون، قوات الشرطة بالقنابل الحارقة، بعد أن شهدت العطلة الأسبوعية اشتباكات في أنحاء المدينة، في تصعيد حاد في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية والمستمرة منذ ما يزيد على خمسة أشهر.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في الشوارع الضيقة بمنطقة الأعمال التي تقع في قلب المدينة، حيث أغلق بعض المحتجين الشوارع.