زالزال بقوة 5.4 ريختر يضرب فرنسا

شهدت مدينتيّ ليون ومونبيلييه جنوبي فرنسا وقوع زلزال، بلغت قوته 5.4 درجة على مقياس ريختر، أدى إلى إصابة أربعة أشخاص اليوم الاثنين.

وذكر المكتب الفرنسي المركزي لرصد الزلازل في ستراسبورج - في

بيان نقلته قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم - أن الزلزال الذي لم يتسبب في أية أضرار مادية كبيرة، ضرب منطقة "آرديش ودروم" جنوب شرقي البلاد.



وأوضحت القناة أن شخصاً أصيب نتيجة الزلزال في منطقة "مونتيليمار" جنوبي فرنسا، كما أصيب 3 آخرون في منطقة "آرديش".



وكان المكتب الفرنسي المركزي لرصد الزلازل في ستراسبورج، ذكر في وقت سابق اليوم، أن مركز الزلزال يقع على بعد 10 كيلومترات جنوب "مونتيليمار".