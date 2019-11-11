روسيا والصين تسعيان لزيادة التبادل التجاري إلى 200 مليار دولار

أعلن يوري أوشاكوف ، مساعد الرئيس الروسي ، اليوم الإثنين ، أنذاك.
وقال أوشاكوف في بيان إعلامي -أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "الصين هي أكبر شريك اقتصادي لروسيا ، في عام 2018 لتقود التبادل التجاري بـ24.5٪ ووصلإلى مستوى قياسي وهو 108 دولار".
وإنه: "لتنسيق خطة عمل للوصول إلى مؤشر 200 مليار حتى عام 2024".
وكان رئيس مجلس الدولة الصيني ، لي كه تشيانغ ، رئيس مجلس الدولة الروسي ، دميتري مدفيديف ، في بطرسبورج في شهر سبتمبر الماضي ، أن يذهب إلى رفع حجم التبادل التجاري السنوي بين الصين وروسيا إلى 200 مليار دولار.
هذه العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية ، كما أنها تلعب دورًا كبيرًا في التعاون الدولي.
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