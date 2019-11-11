مقتل 6 وإصابة 20 شخصًا بتفجيرات القاشملي السورية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وفقًا لراديو مونت كارلو الدولي، اليوم الاثنين، بأن ستة مدنيين قتلوا، وأصيب 20 آخرون جراء تفجير سيارتين ودراجة مفخخة في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية في شمال شرق سوريا.

وأضاف المرصد، أن المسعفين نقلوا الجثث إلى المستشفى، فيما قامت سيارات الإطفاء بإخماد النيران في موقع التفجير.

وفي وقت سابق اليوم، وقعت تفجيرات بسيارات مفخخة في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا؛ ما أسفر عن سقوط 3 قتلى و5 جرحى.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد تعهد بإجراء انتخابات رئاسية فى عام 2021، مؤكدا أن الأزمة فى بلاده الممتدة منذ سنوات اندلعت بسبب التمويلات القطرية المشبوهة، ودعم الإمارة لجماعات العنف

والتطرف.وكما قال الأسد إن انتخابات الرئاسة فى البلاد عام 2021 ستكون مفتوحة أمام أى شخص يريد الترشح وإنها ستشهد مشاركة العديد من المتنافسين، مؤكدا أن الصراع فى سوريا بدأ إثر تدفق الأموال القطرية للعمال الذين تركوا أعمالهم وتفرغوا للتظاهرات والتسلح.

إلى جانب ذلك رصد المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، تحركات اللاجئين السوريين، نفذ بشكل عام 2239 عملية إنسانية، بوزن إجمالى من المساعدات الإنسانية 3704.8785 طن.