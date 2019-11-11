سمو نائب وزير الدفاع يصل عُمان في زيارة رسمية

وصل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، والوفد المرافق له اليوم, إلى العاصمة العمانية مسقط في زيارةٍ رسمية، وكان في استقبال سموه معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسلطنة عمان, ورئيس أركان قوات السلطان المسلحة الفريق ركن أحمد بن حارث النبهاني ، وقائد الجيش السلطاني العماني اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي, وسفير خادم الحرمين الشريفين في مسقط عيد بن محمد الثقفي.

وسيلتقي سموه خلال هذه الزيارة عدداً من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية واستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تدعم أمن واستقرار المنطقة.