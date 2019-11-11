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مقتل 17 داعشياً بعملية أمنية للجيش العراقي في الموصل

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أعلنت قيادة عمليات محافظة نينوى العراقية، اليوم الاثنين، مقتل 17 عنصراً من داعش، بينهم سوريون وأتراك، شمال غرب الموصل شمال العاصمة بغداد.

وقال العميد محمد الجبوري، الناطق باسم القيادة إن"القوات الأمنية العراقية شنت اليوم عملية أمنية في جبل العطشان في بلدة بادوش شمال غرب الموصل، وتمكنت من قتل 17 داعشياً بينهم أربعة قادة سوريين وتركيان".

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وما زالت مناطق من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية تشهد أعمال عنف وقتل وتفجيرات ينفذها عناصر داعش ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين، على الرغم من الإعلان عن القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي عسكرياً في البلاد نهاية عام 2017.

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