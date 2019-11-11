الأردن يعلن التزامه بالسلام مع إسرائيل رغم استعادة الباقورة والغمر

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، إن المملكة ملتزمة بمعاهدة السلام مع إسرائيل على الرغم من إنهاء عمّان اتفاقا خاصا بمنطقتي الباقورة والغمرة.

وأوضح الصفدي، في مؤتمر صحفي، أن بلاده تصرفت وفقا للمعاهدة من حيث عدم تجديد العقد بشأن المنطقتين المتاخمتين للحدود.

كانت اتفاق قد أتاح لإسرائيل حقوقا خاصة يقوم بموجبها مزارعوها بالعمل والعيش داخل المنطقتين.

وكان ملحقان في اتفاقية وادي عربة للسلام بين الأردن وإسرائيل يسمحان للمزارعين الإسرائيليين بالبقاء في الباقورة والغمر لمدة 25 عاما تتجدد تلقائيا إذا لم يبد أي من الطرفين رغبته في إنهائها قبل عام من انتهاء المدة.

كان الأردن طلب من إسرائيل، السنة الماضية، إعادة المنطقتين.

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