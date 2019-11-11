6 قتلى جراء بتفجيرات هزت القامشلي في سوريا

قتل ستة مدنيين على الأقل، اليوم الاثنين، جراء تفجير سيارتين ودراجة مفخخة في مدينة القامشلي بريف الحسكة الشمالي الشرقي.
وشاهد مراسل فرانس برس في المدينة سيارات متفحمة ودخاناً يتصاعد من موقعين على الأقل، بينما كان مسعفون ينقلون الجثث وسيارات الإطفاء تعمل على إخماد النيران.
من جانبها، قالت مصادر في الشرطة الكردية المحلية إن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في انفجار ثلاث سيارات مفخخة وسط مدينة القامشلي.
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