كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انخفاض الأسهم العالمية تأثرا بالعنف في هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تراجعت الأسهم في جميع أنحاء العالم، اليوم الاثنين، متأثرًا بالعنف المتصاعد في هونغ كونغ، الذي دفع الأسهم الآسيوية إلى أسوأ يوم لها منذ أغسطس، وأثار الطلب على الين والذهب الآمن.

وفي الأسبوع الرابع والعشرين على التوالي من الاضطرابات المؤيدة للديمقراطية، أطلقت شرطة هونغ كونغ النار على متظاهر وأصابته بينما شهدت المنطقة التي تحكمها الصين، أعمال عنف نادرة في ساعات العمل.

وانخفض مؤشر "MSCI" للأسهم العالمية، والذي يقيس الأسهم في 47 دولة، بنسبة 0.2٪، مع تراجع مؤشر "هانغ سنغ" في هونغ كونغ بنسبة2.6 ٪ وتصدر خسائر في جميع أنحاء آسيا.

وانخفض مؤشر "MSCI" الأوسع نطاقًا لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان، بنسبة1.2 ٪ من أعلى مستوياته في ستة أشهر، لوضع مسار لأسوأ يوم له منذ أواخر أغسطس.

وانتشر الضعف إلى أوروبا أيضًا.

كما انخفض مؤشر "STOXX 600" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.4٪، مع خسارة أسهم لندنK عانت مقاييس "وول ستريت الآجلة" أيضًا، مما يشير إلى خسائر بحوالي 0.4٪.

وقال بعض المستثمرين إن الأسواق قد تتأثر بأي تصعيد إضافي للعنف في هونج كونج، حيث يشعر المحتجون بالغضب إزاء ما يرون أنه وحشية من جانب الشرطة والتدخل من جانب بكين في الحريات المكفولة للمستعمرة البريطانية السابقة.

وقال ستيفان "باربييه دو لا سيري"، الخبير الاستراتيجي في "ماكور كابيتال ماركتس": "في مرحلة ما أعتقد أنه من المحتمل أن تكون هناك حملة قمع كاملة".

وأضاف، وإذا رأيت حملة صارمة، فربما ترى الأسواق الإنهيار.

ودفع العنف، المستثمرين إلى الركض بحثًا عن الأصول التي تُعتبر ملاذات آمنة وبعيدًا عن العملات ذات المخاطر العالية.

كما ارتفع الذهب بنسبة 0.5 ٪، مرتفعا من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر يوم الجمعة ليصل إلى 1465.36 دولار.

وأرتفع الين الياباني، والذي غالبًا ما يقوى في أوقات الاضطرابات السياسية أو الاقتصادية العالمية، عزز 0.3 ٪ مقابل الدولار.

وفي المقابل، ضعف اليوان الصيني بنسبة 0.3 ٪ إلى 7 دولارات في التجارة الخارجية.

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 ٪ مقابل الدولار، بعد أن أظهرت الأرقام أن الاقتصاد البريطاني تهرب من الركود - لكنه نما في أبطأ وتيرة سنوية في ما يقرب من 10 سنوات.

وكان آخر تداول عند 1.28 دولار.

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كما تضاعفت بيانات الناتج المحلي الإجمالي، تحذير من وكالة موديز يوم الجمعة الماضي، بأنها قد تخفض تصنيفها على الديون السيادية لبريطانيا مرة أخرى، حيث خفضت توقعات التصنيف الحالي لبريطانيا إلى سلبية من مستقرة.

"الحرب التجارية"

ركز المستثمرون أيضًا على المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبعد موجة من التفاؤل الأسبوع الماضي بشأن احتمالات أن تتوصل واشنطن وبكين إلى اتفاق مبدئي للتخفيف من حدة نزاعهما المستمر منذ 18 شهرًا، شككت الأسواق في الأسواق مرة أخرى.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المحادثات تحركت ببطء أكثر مما كان يرغب.

وقال إن التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة مستعدة لرفع التعريفات غير صحيحة، مضيفًا أن بكين تريد صفقة أكثر مما يريد.

ومع ذلك، قال بعض اللاعبين في السوق إن تعليقات ترامب تخدم نمطًا راسخًا من الخطاب المتفائل الذي تتبعه لهجة أكثر تشككا.

وقالوا إنه لا يزال من المحتمل التوصل إلى اتفاق.

وقال آدم كول، رئيس إستراتيجية تداول العملات الأجنبية لدى" RBC Capital Markets": هذه هي الخطوتين المعتادتين للأمام وخطوة إلى الوراء".

وأضاف، ربما ما زلنا نتحرك في اتجاه (الصفقة)، وهذه هي الطريقة التي يتم بها تسعير السوق بالتوازن".

كما أثر عدم اليقين بشأن التجارة على أسواق السلع الأساسية.

وخسر النفط 1.3 ٪، مع المخاوف بشأن التجارة والقلق من زيادة العرض أثقل على السوق، انخفض خام برنت 82 سنتًا إلى 61.88 دولارًا في وقت متأخر من الصباح.

وفي أوروبا، حافظت عائدات السندات الحكومية الإسبانية على مكانتها بعد أن أدت انتخابات نهاية الأسبوع إلى برلمان مكسور ومهدت الطريق لإجراء محادثات صعبة لتشكيل ائتلاف حاكم.

كما ارتفع اليمين المتطرف في الاستطلاع، وهو الرابع منذ عدة سنوات، كان عائد السندات في إسبانيا لمدة 10 سنوات ثابتًا عند 0.40٪.

ومعظم عوائد السندات الرئيسية الأخرى في جميع أنحاء منطقة اليورو لم تتغير إلا قليلًا، حيث بقيت أدنى من أعلى مستوياتها يوم الجمعة الماضية، حيث أبدى المستثمرون شهية ضئيلة للمخاطر في أعقاب عنف هونغ كونغ.