كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باحث.. أردوغان يهدد العالم بورقة الدواعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية على ترحيل تركيا أسرى من تنظيم "داعش" إلى بلادهم قائلًا: "ليس من السهل تنفيذ التهديد دون إرادة الدول الأوروبية"، مشيرًا إلى أن هذه العملية يحكمها تشاورات وأمور سياسية وقنصليات.

وقال "فرغلي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين إن حديث "اردوغان" ما هو إلا ورقة ضغط على الدول الأوروبية الرافضة لإقامة منطقة حرة أمنة تخضع للسيادة التركية في سوريا، لافتًا إلى أن "أنقرة" تهدد أوروبا بمحور الهجرة غير الشرعية، وعودة "الدواعش" إلى بلدانهم، وهو ما يقلق أوروبا

وأشار الباحث في شئون الجماعات الإسلامية إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في إعادة "الدواعش" إلى بلادهم الأوروبية للتخفيف عن القوات الأمريكية في المنطقة، لافتًا إلى أنه يوجد 30 ألف داعشي بسجون تركيا معظمهم أوروبيون.

