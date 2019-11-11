كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل قيادي حوثي في محافظة البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل قيادي في ميليشيا الحوثي الإرهابية، بمحافظة البيضاء، في عملية قنص على أيدي أفراد من المقاومة الشعبية بجبهة الحازمية، بعد أسبوع من تعيينه مشرفاً بمديرية الصومعة.

وأكد مصدر محلي لموقع "عدن نيوز" الإخباري اليوم الإثنين، أن القيادي محمد هادي الغرباني، المشرف الميداني على مواقع الميليشيا في منطقة المسحر بمديرية الصومعة، لقي مصرعه في عملية قنص على أيدي أفراد من المقاومة الشعبية بجبهة الحازمية.

ولفت المصدر إلى أن الغرباني كان يعمل مشرفاً على نقطة عوين على طريق آل عزان، قبل أن تكلفه الميليشيا الانقلابية الأسبوع الماضي، بمهام الإشراف على مواقعها في المسحر بمديرية الصومعة.