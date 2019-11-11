كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتظاهرون في البصرة يعيدون نصب الخيام أمام مبنى المحافظة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعاد المتظاهرون في مدينة البصرة العراقية، مساء الاثنين، نصب الخيام أمام مبنى المحافظة، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

ويشهد العراق، منذ الأول من أكتوبر الماضي حتى الآن مظاهرات واعتصامات وعصيانا مدنيا في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد تنديدا بالفساد والتدخل الإيراني.