كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل شاب فلسطيني برصاص الإسرائيليين في الضفة الغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغ الفلسطينيون عن مقتل أحدهم برصاص الجيش الإسرائيلي في جنوب الضفة الغربية، خلال اشتباكات مع قوات الأمن الإسرائيلية.

وأصيب عمر هيثم البدوي بنيران إسرائيلية حية الاثنين في مخيم العروب للاجئين، شمال مدينة الخليل، حسبما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن البدوي نقل إلى المستشفى في الخليل وأصيب بعيار ناري في الصدر، حيث توفي متأثرًا بجراحه.

وكان الوضع الأمني ​​هادئًا نسبيًا في الضفة الغربية خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع سلسلة من الأحداث العنيفة التي شملت المستوطنين اليهود.

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وقام المستوطنون اليهود بمهاجمة ضباط الشرطة من خلال إلقاء الحجارة وزجاجات الطلاء عند مدخل مستوطنة يتسهار بعد ظهر يوم الأحد، وأصيب ثلاثة من رجال الشرطة بجروح طفيفة واعتُقل ثلاثة أشخاص.

وفي الأسبوع الماضي، قُبض على خمسة مستوطنين يهود للاشتباه في مهاجمتهم الشرطة التي أوقفت أعمال البناء غير القانونية في موقع معوز استير غير المرخص به في شمال الضفة الغربية.