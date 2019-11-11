أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين

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أخبار عاجلة الآن || إجلاء آلاف الأشخاص بسبب قنبلة في ألمانيا

تسببت قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية، في إجلاء 13 ألف شخص في منطقة هيليرزدورف في العاصمة الألمانية برلين.

أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الاثنين، إرجاء جلسة البرلمان غدا لدواع أمنية.

وقال "بري"، خلال مؤتمر صحفي له، إن الحملة التي قامت تهدف إلى إبقاء الفراغ السياسي القائم حاليا وهي ليست من مصلحة مخططي الفراغ.

أخبار عالمية عاجلة اليوم || ألمانيا:على أوروبا أن تفكر في تجديد العقوبات على إيران