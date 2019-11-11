كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 11/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || إجلاء آلاف الأشخاص بسبب قنبلة في ألمانيا
تسببت قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية، في إجلاء 13 ألف شخص في منطقة هيليرزدورف في العاصمة الألمانية برلين.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || نبيه بري يعلن إرجاء جلسة البرلمان اللبناني
أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الاثنين، إرجاء جلسة البرلمان غدا لدواع أمنية.
وقال "بري"، خلال مؤتمر صحفي له، إن الحملة التي قامت تهدف إلى إبقاء الفراغ السياسي القائم حاليا وهي ليست من مصلحة مخططي الفراغ.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || ألمانيا:على أوروبا أن تفكر في تجديد العقوبات على إيران
صرح وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الاثنين، بأن بريطانيا وفرنسا وألمانيا يجب أن يكونوا مستعدين للرد على خروقات إيران لاتفاقها النووي لعام 2015 وهذا قد يعني إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران، رغم أن أوروبا لا تزال تريد حفظ الاتفاق.