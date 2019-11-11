كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفجيرات تستهدف مدينة القامشلي شمال شرق سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر كردي، وقوع قتلى إثر 3 تفجيرات تستهدف مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، اليوم الاثنين، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

وتبين أن التفجيرات ناجمة عن انفجار آليتين مفخختين، إحداها بشارع الوحدة والآخر بالقرب من فندق الشهباء بالسوق المحلي في المدينة، بالإضافة لانفجار ثالث بالقرب من مدرسة القادسية.

وأسفرت التفجيرات هذه عن سقوط خسائر بشرية، حيث قضى 3 أشخاص على الأقل، وأصيب ما لا يقل عن 12 آخرين بجراح متفاوتة حتى اللحظة، ومعلومات عن مزيد من القتلى والجرحى.

ونشر المرصد السوري قبل أيام، أن انفجار ضرب مدينة القامشلي بريف الحسكة بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، تبين أنه ناجم عن إلقاء مجهول يستقل دراجة نارية لقنبلة صوتية على دورية تابعة لقوى الأمن الداخلي "الأسايش" في المدينة، دون معلومات عن إصابات.

فيما كان المرصد السوري نشر في الـ 18 من شهر أغسطس المنصرم، أنه رصد انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري أمام مدرسة الصناعة في حي الأربوية بمدينة القامشلي ضمن مناطق نفوذ قسد بالمدينة، ما أدى إلى مقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي "الأسايش" بالإضافة لسقوط جرحى بعضهم في حالات خطرة، فضلاً عن أضرار مادية في المنطقة، في ظل التفجيرات المتصاعدة في عموم محافظة الحسكة على الرغم من الحملات الأمنية المتواصلة لقسد في المنطقة.

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وأقدم مسلحون مجهولون حتى اللحظة على اغتيال كاهن كنسية الأرمن الكاثوليك في القامشلي، حيث جرت عملية الاغتيال عبر إطلاق النار على الكاهن ووالده أثناء توجههما من الحسكة إلى دير الزور للإشراف على ترميم كنيسة هناك، ليفارقا الحياة على الفور، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن هوية الفاعلين ودوافع العملية هذه.

ونشر المرصد السوري قبل أيام، أن انفجار ضرب مدينة القامشلي بريف الحسكة بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، تبين أنه ناجم عن إلقاء مجهول يستقل دراجة نارية لقنبلة صوتية على دورية تابعة لقوى الأمن الداخلي “الأسايش” في المدينة، دون معلومات عن إصابات.