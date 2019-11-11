بعقد يمتد لموسمين.. السلامي مدربا للرجاء والسفري مساعدا له

أعلن فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعاقده مع الإطار الوطني جمال السلامي، للإشراف على تداريب الفريق الأخضر، خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

ويمتد العقد الموقع بين الطرفين لموسمين، وفقا لما أعلن عنه الفريق الأخضر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، علما أن يوسف السفري سيتولى مهمة المدرب المساعد للسلامي.

وكان الرجاء، انفصل بالتراضي عن الفرنسي كارتيرون، الذي تعاقد معه الفريق متم يناير الماضي خلفا للإسباني خوان كارلوس غاريدو.

وعجلت الهزيمة الأولى للنسور الخضر في بطولة هذا الموسم، السبت الماضي، أمام يوسفية برشيد بثلاثة أهداف لاثنين، بإقالة كارتيرون، لتنضاف للخروج غير المتوقع للفريق من سدس عشر نهائي كأس العرش، على يد ضيفه نهضة الزمامرة.

وقاد المدرب المقال، الرجاء للظفر بكأس السوبر الإفريقي ضد الترجي التونسي، نهاية مارس الماضي، في الدوحة عاصمة قطر، كما حل ثانيا في ترتيب بطولة الموسم المنقضي، وهي المرتبة التي مكنت زملاء متولي من العودة للمشاركة في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بعد غياب دام 4 سنوات.