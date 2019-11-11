كأس السوبر الإسباني.. قرعة النصف تعِد بكلاسيكو في النهائي

جرى اليوم الاثنين، سحب قرعة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، التي ستقام في المملكة العربية السعودية، يناير القادم.

ووضعت عملية القرعة، برشلونة بطل الدوري في مواجهة أتليتيكو مدريد ثاتي الترتيب، بينما يلتقي ريال مدريد صاحب المركز الثالث بفالنسيا بطل كأس الملك.

ويُقص شريط مباراتي المربع الذهبي في 8 يناير، بمباراة الفريق الملكي أمام فالنسيا، على أن تقام المواجهة الثانية في اليوم الموالي، بين “البلاوغرانا” و “الروخي بلانكوس”.

وتقام المباراة النهائية في 12 من الشهر ذاته، وسط ترقب كبير من عشاق الساحرة المستديرة لصدام بين الغريمين البارصا والريال في المشهد الختامي، حال نجاحهما في تجاوز الأتليتيك، و”الخفافيش” على الترتيب.

يذكر أن مراسيم القرعة، عرفت مشاركة كل من سيرجيو راموس قائد الريال، وسيرجيو بوسكيتش من برشلونة، ومن أتليتيكو مدريد ساؤول، ثم غايا لاعب فالنسيا.