في مقدمتها الريال واليوفي.. ميسي يتفوق على الأندية في الضربات الثابتة

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، كتابة التاريخ في الساحرة المستديرة، خلال كل مباراة يخوضها، كان آخرها مواجهة قيادته “البلاوغرانا” لسحق سيلتا فيغو، السبت الماضي، بأربعة أهداف لواحد.

وكان نصيب ميسي، من رباعية البارصا، ثلاثة أهداف “هاتريك”، منها ثنائية عن طريق ضربتين ثابتتين، وبالطريقة نفسها.

وأكد حساب “ميستر تشيب”، المتخصص في إحصاءات الدوري الإسباني، أن قائد بطل إسبانيا، نجح في التفوق على أندية كبيرة في القارة الأوربية، في الضربات الثابتة.

وأشار “ميستر تشيب”، أن ميسي وقع في آخر 8 مواسم، 29 ضربة ثابتة، متفوقا بذلك على أندية عملاقة في القارة العجوز، في مقدمتها يوفنتوس الإيطالي، الذي سجل في المواسم ذاتها 27 ضربة ثابثة، وريال مدريد الإسباني بـ23، ثم روما الإيطالي، وأولمبيك ليون الفرنسي بـ21، وباريس سان جيرمان الفرنسي الذي أحرز 20 هدفا عن طريق ضربة ثابتة في المواسم الثمانية الأخيرة.