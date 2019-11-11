رسميا.. الرجاء يعلن انفصاله عن كارتيرون

أعلن فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، اليوم الاثنين، انفصاله بالتراضي مع الفرنسي باتربس كارتيرون، مدرب الفريق الأخضر.

وأكد الرجاء في بيان عبر موقعه الرسمي، أنه توصل لاتفاق مع كارتيرون، يقضي بالانفصال بين الطرفين بشكل حبي وتوافقي.

وتوجه الفريق الأخضر عبر بيانه، بالشكر للمدرب الفرنسي على الخدمات التي قدمها للنادي منذ التعاقد معه، متمنيا له حظا موفقا في مسيرته المستقبلية.

وكان الرجاء، تعاقد مع كارتيرون متم يناير الماضي، خلفا للإسباني خوان كارلوس غاريدو، ونجح الفرنسي في قيادة الفريق للتتويج بكأس السوبر الإفريقي ضد الترجي التونسي، فضلا عن حلوله ثانيا في البطولة الاحترافية، وهي المرتبة التي مكنت النادي من العودة للمشاركة في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بعد غياب دام 4 سنوات.

ولم تكن بداية كارتيرون مع الرجاء هذا الموسم مثالية، حيث خرج الفريق من سدس عشر نهائي كأس العرش أمام مضيفه نهضة الزمامرة، قبل أن تُعجل الهزيمة الأولى لزملاء متولي في البطولة، أمام يوسفية برشيد، السبت الماضي، بإقالة المدرب الفرنسي.