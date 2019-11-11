عبد الإله رشيد: أطمح إلى تقديم أدوار راسخة.. وأحضر لمسلسل “قوي”- فيديو

قال الفنان عبد الإله رشيد، إنه يطمح دائما إلى تقديم أدوار تبقى راسخة في ذهن المشاهد، وتحمل رسالة هادفة، معلنا للجمهور قرب عودته بمسلسل جديد يتكون من 60 حلقة.
وقال عبد الإله رشيد في تصريح لـ”اليوم 24″ إن عام 2019، كان مميزا له على المستوى الفني، مثل عام 2018، الذي حقق فيه نجومية كبيرة بفضل مسلسل “رضاة الوالدة”، مشيرا إلى أنه حقق جوائز مهمة في السنة الحالية.
ووعد رشيد جمهوره بالعودة عبر مسلسل قوي، يتكون من 60 حلقة، ويعالج مواضيع هادفة، قال عنها إنها ستصل إلى الجمهور المغربي، والعربي، مما يرجح أن يعرض المسلسل على قناة “إم بي سي 5”.
وعن الدور، الذي يحلم عبد الإله رشيد بتقديمه، قال إنه لا يضع بين عينه شخصية معينة يريد تجسديها، والأهم هو تقديم أعمال تبقى راسخة في ذهن المتلقي، ولها رسالة هادفة.
يذكر أن عبد الإله رشيد، يعتبر من بين أبرز الأسماء الشابة في ميدان التمثيل في المغرب في الوقت الراهن، وتحظى الأدوار التي يقدمها تلفزيا أو سينمائيا باهتمام الجمهور.
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