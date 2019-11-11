الهلال الإماراتي يحتفي بتخريج 55 متدربة بمجال الخياطة والتطريز بالخوخة في الحديدة

الإثنين 11 نوفمبر 2019

احتفت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم الإثنين، بتخريج 55 متدربة في مجال الخياطة والتطريز من المشغل النسوي في مدينة الخوخة محافظة الحديدة وذلك في إطار برنامج دعم المرأة وتنمية المجتمع في الساحل الغربي.



وطاف ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي عبدالله الحبيشي برفقة عدد من أعضاء السلطة المحلية والشخصيات الإجتماعية في أرجاء المعرض الذي احتوى على منتجات المتدربات خلال فترة التدريب التي استمرت أربعة أشهر بدعم من الهلال الأحمر.

وخلال حفل التكريم ألقيت العديد من الكلمات أكدت في مجملها على أهمية مثل هذه البرامج في دعم وتنمية المرأة، مثمنة جهود دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية الهلال الأحمر في إعادة ترميم وتأهيل وتأثيث هذا المشغل النسوي وتجهيزه بكل المستلزمات التي تؤهله لتنمية المرأة.

وتم تكريم المتدربات بماكينة خياطة لكل متدربة لينتقلن إلى سوق العمل كأسر منتجة ، وهذا هو الهدف الأسمى لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفق تصريح الحبيشي ، ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي.

وقال انه لمن دواعي السرور أن تحتفي اليوم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي ب 55 متدربة في مجال الخياطة والتطريز ، معظمهن من الأسر النازحة.

Advertisements

وأضاف أن الهلال الأحمر الإماراتي يسعى جاهداً بهذه البرامج إلى تنمية قدرات المرأة ودعمها إقتصاديا من خلال إكسابها المهارات ودعمها بالأدوات التي تحتاجها في سوق العمل.

وأكد ممثل الهلال أن هذه الدفعة باكورة دعم الهلال من هذا المشغل النسوي وسنحتفي بالدفعات تلو الدفعات ليتحولن إلى أسر منتجة تتمكن من إعالة نفسها.

من جهتها عبرت مديرة المشغل آسيا عمر دوبلة، عن سعادتها بتخرج الدفعة الأولى بنجاح، مؤكدة أن دولة الإمارات تمكنت خلال فترة وجيزة من وضع بصماتها الإنسانية في مختلف القطاعات على طول إمتداد الساحل الغربي والسهل التهامي.

وفي السياق عبرت عدد من المتدربات في تصريحات، على هامش الحفل عن بالغ سعادتهن بتخرجهن وإكتسابهن المهارات التي تمكنهن من إعالة أنفسهن وأسرهن.

ونقلن بالغ الشكر والإمتنان لدولة الإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر على الجهود الكبيرة والدعم السخي في دعم وتنمية المرأة بمختلف القطاعات.