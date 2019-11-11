ناشطة كردية: أردوغان يرتكب أبشع الجرائم بشمالي سوريا

قالت دوزن تيكال، ناشطة كردية في ألمانيا، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ينتهك القانون الدولي، ويرتكب أبشع الجرائم بينها التطهير العرقي في شمالي سوريا، مطالبة المجتمع الدولي بوضع نهاية سريعة للعدوان التركي.



وتلعب تيكال دورا كبيرا منذ 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في معارضة العدوان التركي على شمال سوريا، وإيصال صوت الأكراد للعالم.

تيكال قالت في تصريحات صحفية نشرت الإثنين، إن "أردوغان ينتهك القانون الدولي ويرتكب جريمة تطهير عرقي في شمالي سوريا، ويمنح داعش فرصة للعودة من جديد عبر تحرير معتقليه المحتجزين لدى قوات حماية الشعب الكردية".

وتابعت أن "المجتمع الدولي مطالب بالتحرك بشكل عاجل، ووضع نهاية سريعة للعدوان".

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ومضت قائلة "لا أستطيع النوم بسبب التفكير في الفظائع التي تحدث شمالي سوريا"، موضحة "أفكر في الأمهات اللاتي يدفن أبناءهن ضحايا العدوان، وفي المتطوعين الذين قاتلوا داعش بشجاعة والآن يتعرضون لأبشع المجازر".

وتابعت "أشعر بالصدمة والحزن بسبب الألم الذي يعانيه الناس في شمال سوريا جراء العدوان".

ولفتت إلى أن أردوغان "يتصرف كأي حاكم مستبد ويريد تحقيق الاستقرار الداخلي من خلال اتباع سياسة خارجية عدوانية وشن حروب كأمير حرب".

وأضافت "إنه يساوي بين كل شيء؛ الأكراد واليزيديين والمسيحيين والأرمن.. في نظره، الجميع إرهابيون، إنه يقتل الحياة ويمنع التعايش الديني".

وفي التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الرئيس التركي، عدوانا عسكريا على سوريا، أوقع عدة قتلى من المدنيين حتى الآن، وأدى لنزوح 130 ألف شخص.

وأدانت معظم دول العالم العدوان التركي، وطالبوا أنقرة بالانسحاب الفوري من سوريا، فيما علقت النرويج وألمانيا صادرات الأسلحة لتركيا.