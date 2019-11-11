شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. "داعش" يتبنى قتل كاهن في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019 دمشق - الخليج 365 تبنى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، عملية قتل كاهن في سوريا.

Advertisements وذكرت قناة العربية، أن داعش تبنى عملية قتل كاهن سوري أثناء تنقله بين الحسكة ودير الزور. وكانت وكالة أنباء النظام، تحدثت عن مقتل رجل دين مسيحي برصاص مسلحين أثناء انتقاله من الحسكة لدير الزور.

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