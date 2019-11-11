شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الأحوازي لـ«الخليج 365»: الاحتلال الإيراني يعتقل ويسمم المعتقلين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)
كشف لـ«الخليج 365» رئيس المجلس الوطني لقوى الثورة الأحوازي صباح أبو شريف الأحوازي، قيام السلطات الإيرانية باعتقال الناشط والشاعر الوطني حسين الحيدري، وتسميمه كما تفعل مع المعتقلين الأحوازيين.
وأشار صباح إلى أنه بعد خروج الحيدري من المعتقل توفي بشكل مفاجئ أمس (الأحد)، ما أشعل مظاهرات واحتجاجات ومسيرات وتنديدا بالأعمال الإجرامية التي تمارسها إيران ضد الأحوازيين.
وأشار صباح إلى أن السلطات الإيرانية قامت بدفن الحيدري بطريقة مخالفة، ومنعت الأحوازيين من تشييع جثمانه.
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