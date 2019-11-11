شكرا لقرائتكم فيديو لجثة مدرب الخوذ البيضاء بالشارع.. والزوجة تفجر مفاجأة! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عثر على مدير أبرز منظمة داعمة للخوذ البيضاء، الدفاع المدني العامل في مناطق المعارضة في سوريا، ميتاً الاثنين في إسطنبول، وفق ما أكد مكتبه.

ولم تعرف على الفور أسباب وفاة جايمس لو ميسورييه ذي الجنسية البريطانية، فيما رفض مكتبه إعطاء أي تعليق.

"ميتاً أسفل بيته"

وبحسب معلومات نشرت في الصحافة، فقد عثر عليه ميتاً باكراً الاثنين عند أسفل العمارة حيث يقطن، وتبيّن وجود كسور في رجليه وفي الرأس.

وأكد مكتب والي إسطنبول وفاة لو ميسورييه، مشيراً إلى فتح تحقيق لتحديد الأسباب.

وأعربت الخوذ البيضاء على حسابها في تويتر عن "الحزن والأسى" لوفاة لو ميسورييه، لافتة إلى أنّ "جهوده الإنسانية (...) سيتذكرها السوريون دائماً".

فرضية الانتحار

وقال مصدر أمني لرويترز إن هناك اعتقادا بأن لو ميسورييه سقط من شرفة مسكنه الذي يتخذه مكتبا، وإنه يجري التعامل مع وفاته على أنها قد تكون انتحارا. وقال شخص ثالث وهو دبلوماسي إن ملابسات وفاته غير واضحة.

ولم ترد (ماي داي رسكيو) على رسالة بالبريد الإلكتروني من رويترز للاستفسار عن لو ميسورييه.

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ومنحت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا لو ميسورييه وهو ضابط سابق في الجيش البريطاني وسام رتبة الإمبراطورية البريطانية في عام 2016 للخدمات التي قدمها للدفاع المدني السوري وحماية المدنيين في سوريا.

أقوال الزوجة

وقال المصدر الأمني إن زوجة لو ميسورييه قالت للشرطة إنها وزوجها تناولا حبوبا منومة حوالي الساعة الرابعة صباحا. وأضاف المصدر أن الزوجة قالت أيضا إنها استيقظت في وقت لاحق بعد طرقات على الباب لتكتشف أن زوجها ممدد في الشارع وأن الشرطة تحيط به.

وكان لو ميسورييه الضابط السابق في الجيش البريطاني، يدير منظمة "مايداي رسكيو" غير الربحية، التي تنسق التبرعات الممنوحة إلى الخوذ البيضاء ولديها مكاتب في إسطنبول وفي هولندا.

مساعدة ترمب للخوذ البيضاء

وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر، وافق الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مساعدة بقيمة 4,5 مليون دولار للخوذ البيضاء.

ويتهم النظام السوري وحليفه الروسي الخوذ البيضاء التي تضم مسعفين متطوعين يعملون ضمن المناطق التي تتعرض للقصف، بدعم الفصائل المعارضة والمقاتلة في المناطق حيث يعملون.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قالت على حسابها في موقع تويتر، إنّ لو ميسورييه "العميل السابق في جهاز أم. آي. 6 (الاستخبارات البريطانية) لديه علاقات مع مجموعات إرهابية".

وحصد فيلم عن الخوذ البيضاء جائزة الأوسكار عام 2017 عن فئة أفضل فيلم وثائقي قصير.