أهالي المطلوبين اعتصموا على الطريق الدولية ببعلبك مطالبين بإقرار العفو العام

نفّذ أهالي المطلوبين والّذين يشملهم قانون ​العفو العام​ المُدرَج على ​جلسة مجلس النواب​ المقبلة لإقراره، اعتصامًا على الطريق الدولية ​بعلبك​- حمص عند مفرق بلدة ايعات، وقطعوا الطريق لبعض الوقت ورفعوا شعارات تُطالب بإقرار القانون.

ولفت الشيخ محمد جعفر، متحدثًا باسمهم، إلى أنّ "مشروع القانون الّذي يعترض عليه البعض هو مدرج في ​البيان الوزاري​ ومؤخّرًا في ورقة الإصلاح، وجميع الجهات موافقة عليه، والمشكلة عند البعض انّهم لم يقرأوا القانون"، داعيًا المعترضين إلى أن "يوضحوا لنا أين هي الفقرات الّتي تعفي سافكي الدماء وقاتلي العسكر وناهبي المال العام. كما أنّ هذا المشروع عرض على الجميع قبل عرضه بصيغة المعجل المكرر".