بلدية جبيل: سنستخدم شجرة ومغارة ميلاد العام الماضي

أوضحت ​بلدية جبيل​ أنه "رغم الأوضاع الراهنة التي يمرّ بها ​لبنان​نا الحبيب، والظروف الإقتصادية الصعبة التي تعانيها البلديات كما كلّ المؤسسات، قرّرنا تزيين الشارع الروماني هذه ​السنة​ ولكن بشجرة ومغارة ميلاد العام الماضي، لكي لا تمرّ فترة الأعياد مرور الكرام، وهي التي تعطينا، بميلاد يسوع، جرعة أمل ورجاء وقوّة لتخطّي الصعوبات، علماً ان رئيس وأعضاء المجلس البلدي كانوا قد بدأوا بالتحضير مع فريق العمل المختصّ، لزينة مميّزة في كلّ شوارع المدينة، وذلك بالتنسيق مع التجّار، الّا أنّ الأحداث الأخيرة حالت من دون متابعة التنفيذ".

وفي بيان لها، أكدت ​البلدية​ "إننا سنكتفي هذه السنة بتبريك المغارة، رمز وبركة العيد، ومن دون حفل افتتاح للزينة، وسنصلّي معاً أمامها من أجل ​السلام​ في لبنان، والذي يتحقّق في تضامننا ومحبتنا لبعضنا البعض، على أمل أن يعود الفرح الاستقرار والطمأنينةالى قلوب الناس".