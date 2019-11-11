يعقوب للسيد نصرالله: سمعت صوت الذين كانوا ينتظرون سماع هذه الآلية لمكافحة الفساد

توجه رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب للامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، قائلاً "احسنت لقد سمعت صوتي وصوت الآلآف الذين كانوا ينتظرون سماع هذه الآلية لمكافحة الفساد"، مؤكداً أن "اعلان رفع الحصانة عن مسؤولي وعناصر "حزب الله" والاكيد انه رفع الغطاء والحصانة عن الحلفاء والمزيد من دعم القضاء حتى النهاية".
وفي تصريح له، لفت يعقوب إلى ان "بداية محاربة الفساد تبدأ من داخل القضاء واستئصال القضاة الفاسدين حتى تكون الادوات نظيفة".
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