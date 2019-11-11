يعقوب للسيد نصرالله: سمعت صوت الذين كانوا ينتظرون سماع هذه الآلية لمكافحة الفساد

توجه رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​ للامين العام لـ"​حزب الله​" ​السيد حسن نصرالله​، قائلاً "احسنت لقد سمعت صوتي وصوت الآلآف الذين كانوا ينتظرون سماع هذه الآلية ل​مكافحة الفساد​"، مؤكداً أن "اعلان رفع الحصانة عن مسؤولي وعناصر "حزب الله" والاكيد انه رفع الغطاء والحصانة عن الحلفاء والمزيد من دعم ​القضاء​ حتى النهاية".

وفي تصريح له، لفت يعقوب إلى ان "بداية ​محاربة الفساد​ تبدأ من داخل القضاء واستئصال ​القضاة​ الفاسدين حتى تكون الادوات نظيفة".