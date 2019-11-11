متفرغو اللبنانية: استمرار الإضراب غدا وتأجيل الاعتصام إلى موعد لاحق

أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في ​الجامعة اللبنانية​، "استمرار الإضراب غدا الثلاثاء 12/11/2019، وتأجيل الاعتصام الذي كان مقررا إلى موعد لاحق".

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