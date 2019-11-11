نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي: لتشكيل حكومة ترضي الناس والمستثمر والمجتمع الدولي

ناشد مجلس نقابة أصحاب ​المطاعم​ والمقاهي والملاهي والباتيسري في ​لبنان​، المعنيين لـ"تشكيل ​حكومة​ ترضي ثلاثة جهات الناس والمستثمر و​المجتمع الدولي​ وذلك لإنقاذ البلد الحبيب من هذه ​الأزمة​ المريرة في ظل ​حالة الطوارئ​ الإقتصادية التي نمرّ بها"، طالبا من جميع الأشخاص المعنيين لا سيما مالكي ومستثمري الأماكن المشغولة من المطاعم "إعادة النظر بالمستحقات المالية المتوجبة عليهم وتخفيض البدلات التأجيرية لتمكين قطاع المطاعم من الإستمرار بغية تخطي هذه المرحلة الدقيقة، تلافيًا للإنهيار الكامل وحفاظًا على إستمرارية المؤسسات وخصوصًا حماية العاملين فيها".

وفي بيان لها، طالب مجلس النقابة كل المورّدين التساهل وتفهّم وضع هذه الحلقة المغلقة التي تطال القطاع كلّه.