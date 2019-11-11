المستقبل: نثمن تهيئة الحريري لمرحلة انتقالية تتحمل فيها حكومة اختصاصيين مسؤولية استعادة الثقة

ثمنت كتلة "المستقبل" في بيان لعد اجتماع عُقد برئاسة النائب ​بهية الحريري​ "المواقف المسؤولة لرئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ تجاه المحافظة على حرية الناس في التظاهر والتعبير عن رأيهم بشكل سلمي، بالاضافة إلى مساعيه الدؤوبة في التهيئة لمرحلة انتقالية تتحمل فيها حكومة اختصاصيين مسؤولية استعادة الثقة، والعمل على معالجة مشاكل الناس الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، حرصا منه على التجاوب مع المطالب المحقة للحراك الشعبي".

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