دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters المكسيك تقول إنها ستعرض اللجوء على رئيس بوليفيا موراليس

مكسيكو سيتي (رويترز) - قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد يوم الأحد إن بلاده ستعرض اللجوء على رئيس بوليفيا إيفو موراليس إذا طلب ذلك.

وكتب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور على تويتر قائلا إن بلاده "تعترف بالموقف المسؤول لرئيس بوليفيا، إيفو موراليس، الذي فضل الاستقالة على تعريض شعبه لأعمال عنف".

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)