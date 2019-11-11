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المكسيك تقول إنها ستعرض اللجوء على رئيس بوليفيا موراليس

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دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters المكسيك تقول إنها ستعرض اللجوء على رئيس بوليفيا موراليس

مكسيكو سيتي (رويترز) - قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد يوم الأحد إن بلاده ستعرض اللجوء على رئيس بوليفيا إيفو موراليس إذا طلب ذلك.

وكتب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور على تويتر قائلا إن بلاده "تعترف بالموقف المسؤول لرئيس بوليفيا، إيفو موراليس، الذي فضل الاستقالة على تعريض شعبه لأعمال عنف".

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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