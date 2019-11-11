شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة بشأن مخاطر "الصيدليات الإلكترونية" على صحة المصريين والان مع تفاصيل الخبر
وقالت "خضر"- فى طلبها الموجه إلى رئيس الوزراء ووزيرة الصحة- إن هناك ظاهرة جديدة في طريقها للانتشار وهى "الصيدليات الإلكترونية"، والتى أنشأت لنفسها صفحات عبر "فيسبوك"، تبيع منتجاتها إلكترونيا وتوفر خدمة توصيل منتجاتها للمنازل، دون أن يكون لها أى أساس قانونى على أرض الواقع.
وأضافت عضو مجلس النواب ، لا يتوقف خطر هذه الأماكن عند بيع الدواء المغشوش، ولكن يمتد ليصل إلى بيعها عقاقير "جدول المخدرات"، بدون روشتة طبيب، والتى قد يُساء استخدامها لمآرب أخرى غير العلاج من الأمراض، ومشيرة إلى أن هذه الصيدليات تمارس أنشطتها فى معزل عن رقابة وزارة الصحة، ورغم أن الأخيرة على علم تام بوجودها، إلا أنها لا تحرك ساكنًا لمواجهتها.
وشددت إيمان خضر، على أن الصيدليات الإلكترونية تمثل كارثة خاصة وأن ممارسى هذه الظاهرة من غير المتخصصين، وغالبًا ما تكون الأدوية المباعة مغشوشة، هذا بالإضافة إلى أنها ستنهك الاقتصاد حيث أنها لا تخضع للضرائب.
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