مستشفى أصيلة يتحول إلى بناية شبح..وغياب للأطر الطبية المداومة- فيديو

تفاجئ المواطنون، أول أمس السبت، بمستشفى أصيلة، بغياب الأطر الطبية المداومة، وتحول المركز الاستشفائي الوحيد في المدينة إلى بناية شبح، بعد زيارتهم له من أجل التطبيب.

وقال مواطنون لـ”اليوم 24″، إن المصالح المتواجدة في المركز فارغة من الأطباء والممرضين، ولا تحتوي على التجهيزات والأدوية اللازمة لعلاج المرضى، ما ينذر بحدوث كارثة في حالة استمرار الوضع على هذا المنوال.

وسبق لساكنة مدينة أصيلة، أن نظمموا الجمعة الماضية، وقفة احتجاجية أمام المستشفى المحلي للتنديد بالوضعية التي وصل إليها المركز الوحيد بمدينتهم، مطالبين بإيجاد حلول للوضعية الصحية التي تعيشها أصيلة.