مطار طنجة يتخطى عتبة مليون مسافر في تسعة أشهر.. حقق نموا بنسبة 20 بالمائة

أبانت معطيات للمكتب الوطني للمطارات أن المطار الدولي طنجة ابن بطوطة تجاوز، مع متم شتنبر الماضي، عتبة المليون مسافر بتسجيله مليونا و26 ألفا و819 مسافرا خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية.

وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن مطار طنجة ابن بطوطة حقق خلال هذه الفترة نموا بنسبة 20.15 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، التي تميزت بعبور 845 ألفا و636 مسافرا.

وحافظ مطار طنجة ابن بطوطة على مكانته كخامس أهم معبر جوي في المغرب بحصة تعادل 5.44 في المائة، وراء كل من الدارالبيضاء – محمد الخامس (41.52 في المائة)، ومراكش – المنارة (24.92 في المائة)، وأكادير – المسيرة (7.98 في المائة)، ثم فاس – سايس (5.72 في المائة).

وخلال شهر شتنبر فقط، سجل مطار طنجة ابن بطوطة عبور 130 ألفا و785 مسافرا، مقابل 101 ألف و712 مسافرا، خلال شهر شتنبر من عام 2018، وهو ما يعادل نموا بنسبة 28.58 في المائة، وحصة تعادل 6.01 في المائة من مجموع حركة النقل الجوي في المغرب.

يذكر أن مطار طنجة ابن بطوطة الدولي اختتم عام 2018 بنمو سنوي لحركة المسافرين بنسبة 4.97 في المائة، حيث بلغ عدد مستعملي المطار ما مجموعه مليون و127 ألفا و541 مسافرا، مقابل مليون و74 ألفا و177 مسافرا، خلال عام 2017.