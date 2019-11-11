بالرغم من احتجاجات الجديدة وتطوان.. الجامعة تحتفي بـ”نجاح تقنية الفار”

احتفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بما اعتبرته ” نجاح تجربة تقنية المساعدة بالفيديو” المعروفة بـ”الفار”، وذلك بعد أن تم تطبيقها في مباراتي نصف نهائي كأس العرش، التي جمعت بين كل من الدفاع الحسني الجديدي ضد الإتحاد البيضاوي وحسنية أكادير أمام المغرب التطواني.

ونشرت الجامعة، بلاغا مقتضبا على موقعها الرسمي على الأنترنيت، تعلن فيها عن ” نجاح هذه التجربة”، مؤكدة على أنها ” توصلت مساء يوم الجمعة الماضي، بترخيص من المجلس الدولي لكرة القدم (الإيفاب)، من أجل استعمال تقنية المساعدة بالفيديو VAR”.

كما أن ” المغرب هو أول دولة إفريقية يحصل على هذا الترخيص في المسابقات المحلية”.

احتفاء الجامعة بهذا النجاح، جاء في ظل احتجاجات كل من الدفاع الحسني الجديدي، وجماهير فريق المغرب التطواني، على “سوء استعمال هذه التقنية”، إذ اعتبرا بأن التحكيم وتقنية “الفار” ظلما فريقهما في مباراة نصف نهائي الكأس الفضية.

وكان الفريق الدكالي، قد أصدر بلاغا مطولا بهذا الخصوص، بينما حملت جماهير الفريق التطواني حكم المباراة بالتسبب في هزيمة فريقه على يد حسنية أكادير، بعد أن طرد حارسه منذ الدقيقة السادسة.