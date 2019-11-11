ثلاثون هيأة سياسية ونقابية وحقوقية تستعد لإطلاق “الجبهة الاجتماعية المغربية”.. هذه مطالبها

تستعد العشرات من المنظمات الحقوقية والسياسية والنقابية، لإطلاق دينامية جديدة للترافع عن حقوق والحريات، معلنين بدء التأسيس الرسمي لـ”الجبهة الاجتماعية المغربية”.

وأعلن ثلاثون تنظيما جمعويا، وحقوقيا، ونقابيا، وسياسيا، وشبابيا، عن عزمهم تأسيس هذه الجبهة الجديدة، بعد لقاء للجنة التحضيرية، عقد نهاية الأسبوع الماضي، في الدارالبيضاء، في المقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وتدارست اللجنة التحضيرية، المشاريع، والمقترحات الكفيلة بإطلاق دينامية تأسيس الجبهة الجديدة، مؤكدة أن هذه المبادرة ستظل منفتحة على باقي القوى الديمقراطية والتقدمية، التي تتقاطع، وأهداف، ومهام الجبهة.

وحسب هذه اللجنة التحضيرية، فإن أهداف الجبهة تتمثل في الدفاع عن الحقوق والحريات لأوسع شرائح الجماهير الشعبية، وفي عمقها القضايا الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، وذلك بالمبادرة، والانخراط، ودعم كل الحراكات النضالية، التي تصب في مصلحة المطالب الحيوية للمغاربة.

وخلص اللقاء إلى اتخاذ مبادرات عملية للإعداد للإعلان الرسمي عن تأسيس الجبهة الاجتماعية المغربية كضرورة موضوعية للتكتل، وتوحيد المبادرات النضالية.

فيما يلي المنظمات الأولية الموقعة

– الجمعية المغربية لتربية الشبيبة AMEJ.

– جمعية المواهب للتربية الاجتماعية.

– جمعية التنمية للطفولة والشباب ADEJ.

– الجمعية المغربية لحماية المال العام.

– الجمعية المغربية لحقوق التلميذ.

– المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف.

– الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

– منظمة حريات الاعلام والتعبير “حاتم”.

– التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

– الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

– النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)

– الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية (ا.م.ش).

– الجامعة الوطنية للتعليم / ت.د.

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– الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (ا.م.ش).

– الحزب الاشتراكي الموحد.

– حزب النهج الديمقراطي.

– حزب المؤتمر الوطني الاتحادي.

– حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.

– أطاك المغرب.

– شبيبات فيدرالية اليسار الديمقراطي.

– حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية “حشدت”.

– منظمة الشباب الاتحادي.

– شبيبة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.

– شبيبة حزب النهج الديمقراطي.

– منظمة نساء حزب المؤتمر الوطني الاتحادي.

– القطاع النسائي لحزب النهج الديمقراطي.

– القطاع النسائي لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.

– القطاع النسائي لحزب الاشتراكي الموحد.

– قطاع الجامعيين الديمقراطيين.

– تيار الأساتذة الباحثين التقدميين.

اللجنة التحضيرية.

الدارالبيضاء، في 09 نونبر 2019.