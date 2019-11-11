كفر مندا: إصابة طفلة بجروح خطيرة في حادث دهس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيبت طفلة (10 سنوات) بجروح خطيرة، مساء اليوم الإثنين، وذلك بعد تعرضها لحادث دهس، وقع في شارع قرية كفر مندا الرئيسي.
وعلم أن طواقم الإسعاف وصلت إلى المكان، وقدم الإسعافات الأولية للطفة المصابة، قبل نقلها إلى مستشفى "رامبام" في مدينة حيفا.
تفاصيل أوفى لاحقًا..
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