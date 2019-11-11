اليمن.. تربية عدن تنفذ برنامج تدريبي للدعم النفسي لـ56 معلم ومعلمة

الإثنين 11 نوفمبر 2019

بدأت شعبة التدريب والتأهيل بمكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن اليوم الإثنين، تنفيذ برنامج الدعم النفسي والاجتماعي والتربوي لمعلمي مديريات عدن بتمويل من BMZ واشراف من منظمة كير العالمية .



ويستهدف البرنامج الذي يستمر ستة أيام ، تدريب ٥٦ معلما ومعلمة من مختلف مدارس مديريات التواهي والشيخ عثمان ودار سعد .

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وخلال افتتاح البرنامج أوضحت رئيس شعبة التدريب والتأهيل بمكتب التربية بعدن مايسة عشيش ، أن البرنامج يهدف لتزويد المعلمين بالمعارف اللازمة لكيفية التعامل مع الاطفال ومبادىء واخلاقيات تقديم الدعم النفسي للهم في المدارس وتلبيه احتياجاتهم في البيئة المدرسية.

كما يهدف إلى التعرف على ردود الافعال سواء كانت في الظروف الاجتماعية أو الاسرية ، اضافة لمهارات التعامل الايجابي مع الاطفال الذين عانوا خلال فترة الحرب الاخيرة .