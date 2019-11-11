إب.. الحوثيون يهمشون عمال النظافة وقتلاهم في صفوفهم

الإثنين 11 نوفمبر 2019

شيعت مليشيا الحوثي اليوم أحد قتلاها من أبناء مديرية جبلة جنوب غرب مدينة إب ويدعى "أمجد عائد" وسط حضور هزيل وضعيف من المليشيا.

ووفقا للمصادر، اكتفت المليشيا بإرسال جثمانه لأسرته دون الحضور لتشيعه كما جرت العادة في جنازات مماثلة تحضر فيها المليشيا وقياداتها.

وبحسب المصادر، فإن المليشيا عملت ذلك كون القتيل من أسرة فقيرة وأبوه عامل نظافة، في مشهد يؤكد التعامل والفرز الطبقي للمليشيا حتى في عملية التشيع.

Advertisements

واشتكى عمال النظافة من مصادرة حقوقهم من المكافآت المالية التي وعودوا بها من قبل إدارة صندوق النظافة الخاضعة لسيطرة المليشيا، جراء عملهم الإضافي والمكثف جراء فعاليات المليشيا الحوثية بذكرى المولد النبوي.

يذكر أن محافظة إب تعيش أزمة مشتقات نفطية تشل وتضرب جميع المديريات وإرتفاع أسواق المشتقات النفطية في السوق السوداء إلى أسعار خيالية.