شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يختطفون عشرات التجار رفضوا دفع جبايات مالية في إب والان مع التفاصيل

الإثنين 11 نوفمبر 2019 فرضت مليشيا الحوثي جبايات وإتاوات مالية على التجار خصوصا البضائع والمواد الغذائية والسلعية القادمة من العاصمة صنعاء.

ويأتي هذا فضلا عن وجود جمارك بمنافذ المحافظة تهدف لفرض ضرائب تنعكس سلبا على أسعار المواد الغذائية والتجارية وإرتفاعها بشكل جنوني. Advertisements كما أفادت مصادر مطلعة إختطاف مليشيا الحوثي لعشرات التجار الذين رفضوا دفع جبايات مالية في إب كضرائب. فيما يؤكد التجار أنهم دفعوا ضرائب في صنعاء ولديهم أوراق معمدة من مليشيا الحوثي والتي تفرض جبايات في إب وصنعاء في واحدة من أبرز تجليات ممارسة المليشيا الهادفة لجلب الجبايات والتنصل عن أبسط مهامها في تقديم أي خدمة للمواطنين فضلا عن قطعها مرتبات موظفي الدولة للعام الرابع على التوالي.

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