مدير تربية الديوانية: لا صلاحية للمحافظ باعفائي من منصبي

أكد مدير عام تربية الديوانية عقيل الجبوري، الاثنين، أنه لا صلاحية للمحافظ باعفائه من منصبه. وقال الجبوري في حديث لـ الخليج 365، إنه "لا صلاحية لمحافظ الديوانية باعفائي كون هذه الصلاحية لوزير التربية والامانة العامة لمجلس الوزراء". وكان محافظ الديوانية قد قرر في وقت سابق من، اليوم الاثنين، اعفاء مدير تربية المحافظة من منصبه، عازيا القرار الى وجود "شبهات فساد".



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