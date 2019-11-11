بالفيديو: رسالة من كاظم الساهر الى شباب العراق

غالبا ماينتظر الجمهور العراقي منشورات القيصر كاظم الساهر على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي الوقت الأخير، نشر الساهر فيديو له على فيسبوك وهو يغني، وأرفق المنشور بتعليق متوجها فيه الى الشباب العراقي. وعلق بالكلمات الآتية: "شباب العراق شباب العمل.... شباب النضال أبي بطل." وأضاف: "عريق الكفاح لنيل الصـلاح .... طويل الجهاد لعز البـلاد.وتابع: "عقدنا عليه عظيم الأمل .... شباب العراق شباب العمل". Advertisements ونال هذا الفيديو أكثر من 3 آلاف نسبة اعجاب على فيسبوك، فيما انهالت التعليقات، حيث كتب أحد المتابعين: "الله يحفظك يا كاظم ويحفظ العراق وشعبه." وعلق آخر: "صوتك بحد ذاته ثورة وطن وعنفوان... حفظك الله وحفظ العراق الغالي وشعبه الأصيل."

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