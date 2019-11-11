السيستاني يؤكد ضرورة اجراء اصلاحات حقيقية في مدة معقولة

ونقل التلفزيون الرسمي عن مكتب المرجع الاعلى قوله، إن "السيد السيستاني حذر مجددا من تفاقم الفساد المالي والاداري وسوء الخدمات وغياب العدالة الاجتماعية"، مؤكدا على "ضرورة اجراء اصلاحات حقيقية في مدة معقولة".وأضاف المكتبي، أن "السيستاني رحب بمقترحات بعثت الامم المتحدة، فيما ابدى قلقه من عدم جدية الجهات المعنية بتنفيذ اصلاح حقيقي".

وتابع، أن "السيستاني رفض التدخل الأجنبي في الشأن العراقي واتخاذ البلد ساحة لتصفية الحسابات من قوى اقليمية ودينية"، مؤكدا على "ضرورة الكف عن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين".

وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ الجمعة (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.