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الكويت.. إضراب جزئي لعمال الطيران المدني

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نظمت نقابة العاملين في الطيران المدني بالكويت إضرابا جزئيا عن العمل اليوم الاثنين، للمطالبة بما يعرف بـ"البدل الموحد" لجميع العاملين.
وتجمعت أعداد من موظفي إدارة الطيران في ساحة بمطار الكويت لمدة ساعة واحدة، من العاشرة صباحا إلى الحادية عشرة بالتوقيت المحلي، وارتدى بعضهم شارات مكتوبا عليها "إضرابنا من أجل حقوقنا".

وتطالب النقابة بأن يحصل العاملون بالطيران المدني على "البدل الموحد" مقابل ما يتعرضون له من أخطار العدوى والضوضاء والتلوث والسهر بسبب طبيعة عملهم.


من جهتها قالت إدارة الطيران المدني إن حركة الملاحة في مطار الكويت سارت بشكل طبيعي ولم تتأثر بالإضراب، فيما قال رئيس نقابة العاملين في الطيران المدني جابر العازمي إن خمس رحلات أو ستا تأثرت بالإضراب.

وأضاف: "نجحنا في إضرابنا الأول اليوم ونتمنى ألا نصل إلى الإضراب الثاني والثالث، لأنه سيتسبب في خسائر ستتحملها الجهات المسؤولة عن الطيران المدني".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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