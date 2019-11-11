مقتل 6 شرطيين بهجوم لطالبان شرقي أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكر مسؤولون أفغان، الإثنين، أن 6 من رجال الشرطة، على الأقل، لقوا حتفهم في هجوم لحركة طالبان بمقاطعة خوست، جنوب شرقي البلاد.



وهاجم مسلحو طالبان نقطة تفتيش ببلدة تيريزاي الليلة الماضية، ما أدى إلى إصابة 4 من رجال الشرطة، وفقا لما ذكره جان مير زازاي، العضو بالمجلس المحلي.

وجاء الهجوم بعد وقت قصير من تعرض رتل يضم فريق تعزيزات لهجوم، وهو في طريقه إلى تقديم المعاونة للشرطة.

وقال علي حيدر، المتحدث باسم الشرطة المحلية، إن مركبة في مقدمة الرتل، اصطدمت بقنبلة زرعها المسلحون على جانب الطريق، وأصاب صاروخ مركبة أخرى، مما أدى إلى مقتل 6 من رجال الشرطة.

وتواصل القوات الأفغانية قتال مسلحي حركة طالبان والإرهابيين من تنظيم داعش، وتصاعدت عمليات القتال هذا العام أثناء المباحثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان بهدف التوصل إلى حل سياسي للصراع، مما أدى إلى إعلان واشنطن وقف المباحثات.