مقتل 6 سوريين وإصابة 7 آخرين في انفجارات بالقامشلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 6 سوريين وأصيب آخرون، الإثنين، في انفجارات ضربت مدينة القامشلي شمالي سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الحصيلة الأولية للانفجارات الثلاثة التي شهدتها المدينة بلغت 6 قتلى وإصابة 7 آخرين.



وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا) أفادت في وقت سابق، بسماع أصوات انفجارات بالقامشلي في ريف الحسكة الشمالي الشرقي.



وقالت مصادر في الشرطة الكردية المحلية (الأسايش) إن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في انفجار 3 سيارات مفخخة، وسط مدينة القامشلي، فيما لم تصدر حتى الآن حصيلة رسمية.

وشاهد مراسل فرانس برس في المدينة سيارات متفحمة ودخاناً يتصاعد من موقعين على الأقل، بينما كان مسعفون ينقلون الجثث وسيارات الإطفاء تعمل على إخماد النيران.