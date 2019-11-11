احتجاجات واتهامات لنظام خامنئي بتصفية شاعر أحوازي معارض

شهد إقليم الأحواز الواقع جنوب إيران حالة غضب من قبل سكان محليين منذ ليلة أمس الأحد، بعد أن تواردت أنباء حول وفاة شاعر معارض في ظروف غامضة، بعد أن كان رهن الاعتقال منذ أشهر قليلة.

وذكرت إذاعة فردا الناطقة بالفارسية من التشيك، أن محتجين اتهموا النظام الإيراني باغتيال الشاعر المعارض حسن حيدري، بعد أن توفي، أمس الأحد، في مستشفى "شفا" الواقع بإقليم الأحواز، الذي تقطنه أكثرية سكانية عربية.

ولم يعلق مسؤولون إيرانيون محليون أو حكوميون على نبأ وفاة حيدري، الذي اعتقل بسبب أشعاره السياسية المناهضة لنظام المرشد الإيراني علي خامنئي في أغسطس/آب 2018، قبل أن يطلق سراحه بكفالة مالية في سبتمبر/أيلول من العام نفسه.





واتهم نشطاء أحوازيون مقربون لحيدري (29 عاماً) على مواقع التواصل الاجتماعي، نظام خامنئي بتسميم الشاعر المعارض المعروف بأشعاره اللاذعة التي هاجمت مراراً التمييز والقمع بحق السكان العرب من جانب السلطات الإيرانية.

واعتبر النشطاء أن السم يعد أحد أساليب النظام الإيراني لتصفية معارضيه في داخل البلاد.





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وبث الناشط الحقوقي كريم الدهيمي في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، الإثنين، مقطع فيديو يظهر تشييع آلاف السكان الأحوازيين جنازة الشاعر حسن حيدري بحي كوت عبدالله في إقليم الأحواز.

وردد المشيعون، حسب الفيديو، هتافات "أنا أحوازي.. دماؤنا وأرواحنا فداء للأحواز"، في حين أنزل بعضهم أعلاماً إيرانية بأحد الشوارع؛ اعتراضاً على وفاة حيدري بشكل مريب.

ولفتت إذاعة "فردا" إلى بعض أحياء إقليم الأحواز تشهد احتجاجات منذ أمس الأحد، طالب خلالها متظاهرون أغلقوا عدداً من الشوارع بالتحقيق، لمعرفة مدى تعرض حيدري للتصفية من عدمه.

وأغلق محتجون شارعاً رئيسياً في مدينة شادكان الواقعة جنوب إيران، في حين وجهت المقاومة الإيرانية التحية لمن وصفتهم بالأبطال على خلفية المظاهرات التي انطلقت بعد وفاة حيدري الغامضة.





ودعت المقاومة الإيرانية، التي تمثلها منظمة مجاهدي خلق (معارضة)، في بيان عبر موقعها الرسمي، سكان محافظة خوزستان، إلى دعم المحتجين الأحوازيين في مدينة شادكان، عقب مقتل شاعر أحوازي مناهض للنظام الإيراني في ظروف غامضة.

ونقل البيان عن أحد أقارب حيدري، أن "الأطباء بمستشفى شفا بالأحواز أخبروهم صباح أمس الأحد بتعرض الشاعر المعارض لجلطة دموية إثر التسمم وفقد حياته".

وأكد أفراد عائلة حسن حيدري أنه كان يتمتع بصحة جيدة، ولم يعانِ من مرض أو مشكلة صحية قد تنجم عنها جلطة، متهمين أجهزة أمنية إيرانية بالتورط في اغتياله، حسب البيان.